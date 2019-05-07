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Собор пронского монастыря признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовали во вторник, 6 мая, на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.
Охранный статус получила Церковь Трех Святителей Великих 1867 года постройки Пронской Спасской пустыни.
Напомним, возрождение храма началось в 2011 году. В 2013 году на месте пустыни открылся Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь.
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