Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:00, 7 мая 2019 352
 0    0

Сквер в Калуге отреставрируют за 200 миллионов рублей

Сквер в Калуге отреставрируют за 200 миллионов рублей

Сквер в Калуге отреставрируют за 200 миллионов рублей. Об этом написал интернет-портал «Калужские новости».

На еженедельной планерке правительства города рассказали, что в этом году предполагается начать и закончить работы по благоустройству сквера Волкова. На работы выделят 194,7 миллиона рублей.

Работы проведут в два этапа. Планируется, что там сделают футбольное поле, городошную зону, а также зону для прыжков в длину. Установят освещение по периметру. Затем начнется реализация второго этапа. На территории сквера появятся теннисный корт, велосипедные дрожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол.

«План утвердили на градсовете, сейчас делаются небольшие поправки», — сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 225 523
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 80 537
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 578
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 66 303
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 379
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум