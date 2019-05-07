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Сквер в Калуге отреставрируют за 200 миллионов рублей. Об этом написал интернет-портал «
На еженедельной планерке правительства города рассказали, что в этом году предполагается начать и закончить работы по благоустройству сквера Волкова. На работы выделят 194,7 миллиона рублей.
Работы проведут в два этапа. Планируется, что там сделают футбольное поле, городошную зону, а также зону для прыжков в длину. Установят освещение по периметру. Затем начнется реализация второго этапа. На территории сквера появятся теннисный корт, велосипедные дрожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол.
«План утвердили на градсовете, сейчас делаются небольшие поправки», — сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.
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