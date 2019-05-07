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11:25, 7 мая 2019 2 375
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На продолжение строительства Восточного обвода в Туле выделили 150 миллионов рублей

На продолжение строительства Восточного обвода в Туле выделили 150 миллионов рублей

На продолжение строительства Восточного обвода в Туле выделили 150 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт правительства региона.

На еженедельном оперативном совещании с губернатором области Алексеем Дюминым, министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил о строительстве второй очереди Восточного обхода.

По его словам, в 2019 году Тульской области из средств федерального бюджета на строительство обхода выделили 150 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 814 миллионов рублей.

Алексей Дюмин отметил, что вопрос не решался долгое время, и теперь важно строго соблюдать установленные сроки реализации проекта.

Фото Google


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