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18:07, 7 мая 2019 743
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Cуд назвал причину, по которой бывший мэр задолжал администрации Рязани

Cуд назвал причину, по которой бывший мэр задолжал администрации Рязани

Cуде назвал причину, по которой бывший мэр Олег Шишов задолжал администрации Рязани. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил телеканал «Город».

В сюжете сообщается, что в 2011 году ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» заключило договор аренды участка под полигон ТБО.

Изначально арендная плата высчитывалась с понижающим коэффициентом, но позже мэрия пересчитала сумму без льготы.

Представитель администрации в суде отметил, что предприятие не относится к категории арендаторов, к которым применяется понижающий коэффициент.

Сам Шишов на заседание не пришел, а его представители с требованиями не согласились.

Напомним, с Шишова за аренду требуют более 20 миллионов с учетом пени за 15 месяцев, а с ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» — 6,5 миллионов.

Заседание по делу состоится 7 июня.


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