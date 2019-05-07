Cуд назвал причину, по которой бывший мэр задолжал администрации Рязани

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Cуде назвал причину, по которой бывший мэр Олег Шишов задолжал администрации Рязани. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил телеканал «
В сюжете сообщается, что в 2011 году ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» заключило договор аренды участка под полигон ТБО.
Изначально арендная плата высчитывалась с понижающим коэффициентом, но позже мэрия пересчитала сумму без льготы.
Представитель администрации в суде отметил, что предприятие не относится к категории арендаторов, к которым применяется понижающий коэффициент.
Сам Шишов на заседание не пришел, а его представители с требованиями не согласились.
Напомним, с Шишова за аренду
Заседание по делу состоится 7 июня.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.