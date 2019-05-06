В тульском селе неизвестные сожгли автомобиль депутата

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В ночь на 6 мая в селе Маслово Тульской области сгорели BMW, Mercedes и Opel. Об этом сообщил портал
По словам очевидцев, пожар произошел около часа ночи. Перед возгоранием рядом с автомобилями заметили неизвестного.
Отмечается, что одна из машин — Opel — стояла на расстоянии примерно в десяти метрах от других.
По предварительной информации, все автомобили подожгли со стороны левого переднего колеса.
Этот факт установят следователи.
По данным издания, один из автомобилей принадлежит депутату от ЛДПР Илье Киндееву, который осенью этого года собирается повторно баллотироваться в депутаты.
Полиция выясняет подробности произошедшего.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.