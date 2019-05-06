В тройном ДТП в Тамбовском районе пострадал трехлетний ребенок. Фото

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В ДТП, произошедшем в Тамбовском районе в субботу, 4 мая, пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщила
Авария произошла на 7 километре дороги «Тамбов-Пенза». 39-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ-11183» на регулируемом перекрестке столкнулась с Mazda 6, за рулем которого был 52-летний мужчина.
От удара иномарку развернуло, после чего она столкнулась с Volkswagen Tiguan, которой управляла 33-летней женщины.
В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen, также на месте помощь оказали трехлетнему мальчику.
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