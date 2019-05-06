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12:20, 6 мая 2019 106
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Рязанских бабушек пригласили поучаствовать в международном конкурсе красоты

Рязанских бабушек пригласили поучаствовать в международном конкурсе красоты

Фото: Pixabay.com

Рязанских бабушек пригласили поучаствовать в международном конкурсе красоты. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В понедельник, 6 мая, начался кастинг на третий международный онлайн-конкурс красоты «Краса Земли 2020». В новом сезоне проект приглашает самых красивых молодых бабушек из разных стран мира. Ранее в конкурсе участвовали молодые мамы из разных стран мира.

Действующей обладательницей титула «Краса Земли 2019» является мама двоих детей из Твери Анастасия Посмашных, которая вошла в состав жюри конкурса.

К участию в проекте приглашаются молодые социально-активные бабушки, имеющие в своем семейном активе не менее одного внука. Оргкомитет будет рассматривать анкеты от участниц всех возрастов.

Почитать правила конкурса и заполнить анкету можно на сайте конкурса.


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