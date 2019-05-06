Рязанский путешественник Атласов проплывет на резиновой лодке в Сибири около шестисот километров

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Утром 5 мая рязанский путешественник Виктор Атласов начал новый этап проекта «Полярная Россия». Об этом сообщил рязанский музей путешественников.
На поезде он доберется до Усть-Кута (город в месте слияния рек Лены и Кута), а потом на весельной резиновой лодке Атласов намерен пройти по Лене порядка 600 километров до города Олекминска.
Важной точкой своего путешествия Виктор называет село Усть-Оленек, расположенное на побережье моря Лаптевых. Здесь находится могила супругов Василия и Татьяны Прончищевых — знаменитых российских ученых, которым Атласов хочет отдать дань памяти.
Напомним, начиная с 2015 года, Атласов
Виктор Иванович в рамках проекта «Полярная Россия» уже преодолел три четверти пути.
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