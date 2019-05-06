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12:05, 6 мая 2019 376
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Рязанский путешественник Атласов проплывет на резиновой лодке в Сибири около шестисот километров

Рязанский путешественник Атласов проплывет на резиновой лодке в Сибири около шестисот километров

Утром 5 мая рязанский путешественник Виктор Атласов начал новый этап проекта «Полярная Россия». Об этом сообщил рязанский музей путешественников.

На поезде он доберется до Усть-Кута (город в месте слияния рек Лены и Кута), а потом на весельной резиновой лодке Атласов намерен пройти по Лене порядка 600 километров до города Олекминска.

Важной точкой своего путешествия Виктор называет село Усть-Оленек, расположенное на побережье моря Лаптевых. Здесь находится могила супругов Василия и Татьяны Прончищевых — знаменитых российских ученых, которым Атласов хочет отдать дань памяти.

Напомним, начиная с 2015 года, Атласов совершает путешествия в рамках проекта «Полярная Россия». Рязанец стремится преодолеть без какой-либо технической поддержки путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Уникальность «Полярной России» в том, что каждый этап Атласов проходит в одиночку.

Виктор Иванович в рамках проекта «Полярная Россия» уже преодолел три четверти пути.


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