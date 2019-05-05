В честь ветеранов Великой Отечественной войны в Рязанской области высадят 20 тысяч сосен

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В честь ветеранов ВОВ в Рязанской области высадят 20 тысяч сосен. Об этом сообщил региональный минприроды.
В Рязанской области в девятый раз пройдет эколого-патриотическая акция «Лес Победы».
«Это своего рода — дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню посадки леса», — пишут организаторы.
Центральное мероприятие состоится 18 мая 2019 года в 10:00 в Солотчинском лесничестве вблизи деревни Полково. Здесь, на площади пять гектаров высадят 20 тысяч сеянцев и саженцев сосны.
Принять участие в акции может любой желающий. Весь необходимый инвентарь для
посадки деревьев организаторы бесплатно выдадут на месте.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (4912) 55-17-94.
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