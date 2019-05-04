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10:45, 4 мая 2019 984
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За сутки рязанские полицейские утихомирили четырех мужчин, угрожавших убийством знакомым

За сутки рязанские полицейские утихомирили четырех мужчин, угрожавших убийством знакомым

За сутки в Рязанской области утихомирили четырех мужчин, которые угрожали знакомым убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию села Дегтяное в Спасском районе обратилась за помощью 49-летняя женщина. Во время ссоры с 43-летним односельчанином, мужчина схватился за вилку и угрожал ей расправой. Оказалось, что злоумышленник был пьян и вел себя вызывающе. Стражам порядка удалось успокоить его.

В Скопине 23-летней девушке угрожали монтировкой во дворе ее дома. 30-летнего местного жителя задержали, изъяв у него монтировку.

В Рязани участковые дважды «гасили» бытовые конфликты, возникшие во время употребления спиртного. Так, в квартире на улице Островского 38-летний работник сетевого магазина угрожал ножом 32-летней сожительнице. В квартире на улице Качевского во время ссоры 29-летний хозяин квартиры высказывал угрозы и демонстрировал нож своему гостю — 34-летнему жителю Кораблина.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ. Им грозит до двух лет лишения свободы.


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