В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +25 градусов. Прогноз погоды

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В воскресенье, 5 мая, в Рязанской области потеплеет до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер южной четверти с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4 +9 градусов, днем +20, +25.
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