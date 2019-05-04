В Рязанской области пропал 63-летний мужчина

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В поселке Елатьма Касимовский район Рязанской области пропал 63-летний Виталий Мамлычев. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 22 апреля этого года.
Приметы: Рост 160, телосложение плотное, волосы седые, глаза серо-голубые,
Особые приметы: носит усы и бороду.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.