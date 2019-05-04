В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

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В Челябинской области в городе Нязепетровске обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями, пишет
Следствие возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.
По данным портала
Девушка пришла в гости с двумя детьми — четырехлетним мальчиком и грудным ребенком. Младшего не тронули.
Четырехлетнему мальчику нанесли не менее шести ножевых ранений. Также у погибшей была старшая дочь, ее местоположение выясняется.
Расследование дела взяли под особый контроль. Полицейские ищут убийцу.
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