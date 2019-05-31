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16:24, 31 мая 2019 283
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Запахи и слухи. Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Запахи и слухи. Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Рязань занимает одно из первых мест в России по высотности возводимых новостроек. Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь. Но насколько комфортно жить в таких башнях?

Далеко не все квартиры в рязанских высотках можно назвать по-настоящему просторными.

Да, квартиры в таких жилых комплексах, как «Шереметьевский квартал» от компании «СтройПромСервис» стоят меньше миллиона и позволяют студентам, одиноким молодым людям и даже парам заиметь крошечное, но собственное жилье. Но обитателям такой малогабаритки придется быстро привыкать к угнетающему дискомфорту.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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28 минут назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

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