Запахи и слухи. Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

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Рязань занимает одно из первых мест в России по высотности возводимых новостроек. Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь. Но насколько комфортно жить в таких башнях?
Далеко не все квартиры в рязанских высотках можно назвать по-настоящему просторными.
Да, квартиры в таких жилых комплексах, как «Шереметьевский квартал» от компании «СтройПромСервис» стоят меньше миллиона и позволяют студентам, одиноким молодым людям и даже парам заиметь крошечное, но собственное жилье. Но обитателям такой малогабаритки придется быстро привыкать к угнетающему дискомфорту.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?