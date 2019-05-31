Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Рязань не зря занимает одно из первых мест в России по высотности возводимых новостроек. Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь.

Но насколько комфортно жить в таких башнях?

Понятно, что качество коммуникаций, строительных и отделочных материалов, уровень благоустройства и удобство планировок, предлагаемых рязанскими застройщиками, шагнуло далеко вперед даже по сравнению с нулевыми. Панорамные виды с верхних этажей многих новостроек действительно захватывают дух.

Но далеко не все квартиры в рязанских высотках можно назвать по- настоящему просторными. Многие девелоперы, пытаясь увеличить спрос на возводимое жилье, идут на существенное снижение площади продаваемых квартир. Микроскопические однокомнатные квартиры и студии площадью 20-29 кв м на рынке уже не редкость.

Напомним, что квартира-студия — это тип жилья, где кухня и гостиная являются единым пространством. Совмещенный санузел в таких клетушках обычно спроектирован как отдельное помещение, но вход в него, как правило, не изолирован от единственной комнаты.

Да, квартиры в таких жилых комплексах, как «Шереметьевский квартал» от компании «СтройПромСервис» или «Юный» от «Северной компании» стоят меньше миллиона и позволяют студентам, одиноким молодым людям и даже парам заиметь крошечное, но собственное жилье.

Но обитателям такой малогабаритки придется быстро привыкать к угнетающему дискомфорту

Если в крошечной квартире проживает не один человек, найти укромный уголок и побыть наедине с собой вряд ли удастся. Когда в семье появится ребенок, то студия или мини-однушка окажется для троих слишком маленькой и тесной.

Кроме того, совмещение кухни и жилого пространства приведет к тому, что при приготовлении пищи запахи будут распространяться по всей квартире, а жировые выделения, поднятые с паром вверх, осядут на стенах и мебели. Тут даже кондиционер и мощная вытяжка будут бессильны.

Не будем забывать, на каждом этаже во многих нынешних высотках натыкано по 8-12 квартир, ожидание лифта из-за огромного количества жильцов затягивается на несколько минут, а мини- квартиры зачастую сдаются людям с сомнительным социальным статусом.

Прибавьте к этим прелестям скверную звукоизоляцию, благодаря которой жильцы таких домов будут в курсе всех нюансов личной жизни соседей сразу с нескольких этажей.

Не зря рязанские острословы придумали для многоэтажных ульев с кучей микроскопических сот едкое определение «человейники»

В переполненных человейниках из-за совершенно разного общественного положения жильцов бывает нелегко провести общее собрание и решить элементарные, но очень важные для новоселов вопросы.

Не исключено, что с годами свечки, нашпигованные тесными каморками, могут превратиться в подобие бразильских фавел с их пугающей разрухой и высоким уровнем преступности.

Рязанским властям и застройщикам, обязанным думать не только о прибыли, но и о привлекательности областной столицы, полагаем, есть, над чем поразмыслить.