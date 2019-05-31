За начало года из-за плохих дорог в Рязанской области погибли девять человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За первые четыре месяца 2019 года из-за плохих дорог в Рязанской области погибли девять человек. Еще 266 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил
Всего за это время из-за неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично-дорожной сети произошло 184 ДТП.
К недостаткам состояния дороги можно отнести: дефекты дорожного покрытия, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное или недостаточное освещение и многие другие.
Всего за 4 месяца текущего года в Рязанской области по линии Дорожного надзора возбуждено 283 дела об административном правонарушении в отношении должностных и юридических лиц.
Выдано 870 предписаний должностным и юридическим лицам, а также направлено 124 материала с информацией о нарушении законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения в органы прокуратуры.
Фото из группы «ВКонтакте» «Администрация города Сасова»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАстраханец спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым
|
cледующая новость →Сезон отдыха для детей сотрудников Рязанского приборного завода стартует 1 июня
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.