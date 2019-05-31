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15:09, 31 мая 2019 55
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В Туле фура опрокинула дерево на припаркованные автомобили

В Туле фура опрокинула дерево на припаркованные автомобили

В Туле фура опрокинула дерево на припаркованные автомобили. Об этом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Дерево упало возле торгово-выставочного центра «Арсенал».

По информации интернет-портала «Тульские новости», самый большой сук дерева нависал над проезжей частью дороги. В прошлом году специалисты коммунальных служб провели спил веток, а самый большой сук оставили.

Его очень часто цепляли проезжающие мимо грузовые автомобили. Сегодня оно не выдержало, когда в очередной раз проезжающая фура зацепила его крышей, и упало на стоящие автомобили.


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