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В Туле фура опрокинула дерево на припаркованные автомобили. Об этом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте».
Дерево упало возле торгово-выставочного центра «Арсенал».
По информации интернет-портала «
Его очень часто цепляли проезжающие мимо грузовые автомобили. Сегодня оно не выдержало, когда в очередной раз проезжающая фура зацепила его крышей, и упало на стоящие автомобили.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.