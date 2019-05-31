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В Мосоловской школе-интернате до смерти забили подростка. Об этом в пятницу, 31 мая, пишет «
По информации издания, конфликт между воспитанниками интерната произошел вечером в понедельник, 27 мая. Подростка завели в туалет и проломили голову битой. Как уточняет газета, 16-летний юноша потерял сознание и более двух часов истекал кровью. Вечером его доставили в реанимацию.
В больнице сердце подростка остановилось. Спасти его не удалось. Только после этого о произошедшем рассказали матери.
Официальной и информации пока нет.
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