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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области в десятый раз пройдет акция «Лето без табачного дыма». Об этом
На базе 18 больниц в Рязани, Касимове, Скопине и Сасове будут работать кабинеты по отказы от курения. С 17 по 28 июня рязанцы смогут пройти первичное обследование. На отказ от вредно привычки участникам акции дадут чуть больше месяца: с 29 июня по 31 июля. С 1 по 9 августа организуют повторные исследования. По их результатам определят победителей акции.
В прошлом году в проекте участвовали более 320 человек, 120 из которых бросили курить.
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