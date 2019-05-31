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13:41, 31 мая 2019 127
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В Рязанской области в десятый раз пройдет акция «Лето без табачного дыма»

В Рязанской области в десятый раз пройдет акция «Лето без табачного дыма»

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области в десятый раз пройдет акция «Лето без табачного дыма». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На базе 18 больниц в Рязани, Касимове, Скопине и Сасове будут работать кабинеты по отказы от курения. С 17 по 28 июня рязанцы смогут пройти первичное обследование. На отказ от вредно привычки участникам акции дадут чуть больше месяца: с 29 июня по 31 июля. С 1 по 9 августа организуют повторные исследования. По их результатам определят победителей акции.

В прошлом году в проекте участвовали более 320 человек, 120 из которых бросили курить.


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