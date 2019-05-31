В рязанском роддоме прошла торжественная выписка. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 31 мая, в рязанском роддоме №2 прошла торжественная выписка младенцев. Праздник посвятили Дню защиты детей.
В рамках праздника зарегистрировали четырех малышей, которых назвали Валерия, Тимур, София и Кирилл.
Поздравили родителей и вручили памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле» начальник главного управления ЗАГС по Рязанской области Елена Васильева и замминистра регионального минздрава Владимир Хоминец.
«Очень символично, что сегодняшнее событие проходит в преддверии Дня защиты детей. Этот праздник, прежде всего, напоминает нам, взрослым, что мы должны любить детей, заботиться о них и делать все, чтобы они росли достойными членами нашего общества», — отметила Елена Васильева.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.