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16:11, 31 мая 2019 663
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В рязанском роддоме прошла торжественная выписка. Фото

В рязанском роддоме прошла торжественная выписка. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 31 мая, в рязанском роддоме №2 прошла торжественная выписка младенцев. Праздник посвятили Дню защиты детей.

В рамках праздника зарегистрировали четырех малышей, которых назвали Валерия, Тимур, София и Кирилл.

Поздравили родителей и вручили памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле» начальник главного управления ЗАГС по Рязанской области Елена Васильева и замминистра регионального минздрава Владимир Хоминец.

«Очень символично, что сегодняшнее событие проходит в преддверии Дня защиты детей. Этот праздник, прежде всего, напоминает нам, взрослым, что мы должны любить детей, заботиться о них и делать все, чтобы они росли достойными членами нашего общества», — отметила Елена Васильева.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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