В Рязанском агроуниверситете провели День студенческого самоуправления

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В конце мая в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла интерактивная образовательная площадка «День студенческого самоуправления». Программа мероприятия включала работу нетворкинг-сессии, открытие Клуба интеллектуальных игр «Костычка» и «Диалог на равных».
В рамках нетворкинг-сессии прошли дискуссионные круглые столы на актуальные для студентов темы, участниками которых стали представители студенческих групп, факультетов, совета обучающихся и общежитий, общественных организаций вуза.
Студенты выявили и обсудили современные тренды региона, а также поговорили о роли государства в системе образования, подняли вопрос социальных лестниц для молодежи, обсудили, какие досуговые места чаще всего посещает молодежь, чем занимается и как проводит свободное время.
В Клубе интеллектуальных игр «Костычка» прошла дебютная «Наша игра», участниками которых стали пять команд. В течение нескольких часов они участвовали в конкурсах на смекалку, отвечали на вопросы и выполняли задания. Победителем стала команда «Автокерж» автодорожного факультета.
Завершился день студенческого самоуправления «Диалогом на равных». Студенты поговорили с председателем регионального отделения РСМ Анной Герасимовой о роли молодежных общественных организаций в реализации государственной молодежной политики.
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