В Рязани появится общественная терраса для жителей комплекса «Наследие Современности»

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Проект предусматривает расположение общественной террасы на крыше третьей секции жилого комплекса на уровне 10 этажа.
«Проект разработала студия современного ландшафтного дизайна. Мы планируем установить несколько уютных столиков и скамеек, высадить декоративные растения и обустроить зоны отдыха для детей и взрослых», — рассказали представители компании.
При этом зона отдыха будет доступна только жителям комплексов «Наследие Современности» и «Наследие».
«SKY-studio с видом на исторический центр Рязани и Рязанский кремль — это новый уровень вашего комфорта. Днем вы сможете почитать книгу, поиграть с детьми, а вечером провести время, наслаждаясь закатом», — отметили в «Мармакс».
Рязанцам также предлагают заняться на террасе йогой, послушать музыку, поиграть в настольные игры, выпить кофе за столиками, посмотреть кино.
«За уют и атмосферу в SKY-studio будет отвечать управляющая компания „Привилегии комфорта“, которая осуществляет не только контроль над инженерными системами всех жилых комплексов, но и обеспечивает жителей службами клининга и химчистки», — добавили представители компании.
Подробнее о террасе для жителей можно узнать в офисе компании или по телефону 500-005.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.