В Липецке пройдет масштабный ремонт дорог. Расписание перекрытий

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В Липецке пройдет масштабный ремонт дорог. Об этом написал интернет-портал «
Как сообщили изданию в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 2 июня планируется начать срезку старого асфальта от улицы третье Сентября до кольцевого движения в районе остановки «ЛТЗ третий участок». Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение перекрывать здесь движение транспорта поэтапно.
С 20 июня по 10 июля для движения закроют участок от кольца в районе 3-го участка до улицы Зеленая.
С 11 по 27 июля запретят проезд на отрезке от улицы третье Сентября до улицы Волгоградская.
С 28 июля по 16 августа перекроют участок от улицы Волгоградская до улицы Зеленая.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.