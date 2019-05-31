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16:24, 31 мая 2019 223
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Школьники предложили Любимову развивать электротранспорт и перейти на раздельный сбор мусора

Школьники предложили Любимову развивать электротранспорт и перейти на раздельный сбор мусора

Школьники предложили Николаю Любимову развивать электротранспорт и перейти на раздельный сбор мусора. Свои идеи они озвучили во время стратегической игры «Будущее моего региона», которая прошла в пятницу, 31 мая, в областном правительстве.

Сначала школьники с губернатором назвали особенности региона.

Политик выделил близость к Москве, яркую историю, природу и единственное в мире десантное училище. Подростки отметили, что «Рязань не только столица ВДВ, но и волонтерства» и в числе особенностей назвали высокий уровень городских праздников и наличие в регионе нефтезавода.

После этого участники игры назвали отличия рязанцев от представителей других регионов. Школьники назвали рязанцев добрыми, искренними, честными, самобытными, активными и смешными людьми. Губернатор отметил героизм, стойкость и смелость жителей региона.

В завершении дети озвучили свои идеи по улучшению региона. Они предложили перейти на раздельный сбор мусора, развивать электротранспорт и высаживать больше деревьев.

Сами подростки выразили готовность проводить бесплатные экскурсии для туристов и помогать в восстановлении исторических зданий.

«Мне приятно видеть талантливую активную, молодежь, которая не ленится участвовать в общественной жизни и учится. Нам будет полезно услышать ваши мысли и идеи.

Ваше сознание не отягощено стереотипами, штампами и вы смотрите на мир живо, интересно и креативно», — заявил политик.

После игры глава региона провел экскурсию по зданию правительства, а школьники предложили ему проводить регулярные встречи каждый год.

«Приглашайте, я с удовольствием приду. Мне приятно с вами общаться. Настроение сразу улучается», — заключил Любимов.


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