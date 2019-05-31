Под Рязанью белорусские десантники отрабатывают прыжки с парашютом. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На аэродроме «Протасово» под Рязанью белорусские десантники отрабатывают прыжки с парашютом специального назначения, дальность приземления и точность планирования.
Тренировки в рамках масштабного сбора стартовали в четверг, 30 мая. До 8 июня каждый участник совершит 30 прыжков.
Свою квалификацию уже повысили пятеро военнослужащих. Спецназовцы поднялись на вертолете Ми-8 на высоту 1200 метров, чтобы десантироваться в свободном падении.
Следующие сборы, где белорусские военные повысят квалификацию, пройдут через год на этом же аэродроме.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРыбновский подросток попытался ограбить магазин, но ему не дали денег. Видео
|
cледующая новость →В Рязани появится система общественного велопроката
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.