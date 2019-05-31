Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

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Мэр Анапы Юрий Поляков запретил оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета. Глава администрации города распорядился отменить электронные торги на закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой»,
Как пояснил Поляков, есть «первоочередные цели», на которые нужно потратить деньги.
«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю» — сказал мэр.
Волочкова должна была выступить на открытии курортного сезона в Анапе 8 июня. По
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.