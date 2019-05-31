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13:59, 31 мая 2019 57
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков запретил оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета. Глава администрации города распорядился отменить электронные торги на закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой», сообщил сайт мэрии.

Как пояснил Поляков, есть «первоочередные цели», на которые нужно потратить деньги.

«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю» — сказал мэр.

Волочкова должна была выступить на открытии курортного сезона в Анапе 8 июня. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, тендер изначально оценили в 639 тысяч рублей.

Фото Instagram Анастасии Волочковой


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