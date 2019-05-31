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11:20, 31 мая 2019 449
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Дело о банкротстве рязанского депутата Госдумы вновь перенесли

Дело о банкротстве рязанского депутата Госдумы вновь перенесли

В Рязанском арбитражном суде вновь перенесли дело о банкротстве депутата Госдумы Александра Шерина. Заседание прошло в пятницу, 31 мая.

Сторона Шерина заявила, что ей нужно время, чтобы собрать деньги для погашения долга и решить проблемы со «Сбербанком», которому политик должен около девяти с половиной миллионов рублей.

Отметим, что сам депутат и истец Сергей Чудин на заседании отсутствовали. Кроме того, одна из адвокатов отметила, что Чудин все это время «избегал всяческих контактов и не желает договариваться до сих пор». Представитель Чудина настоял на рассмотрении дела в судебном порядке.

Следующее судебное заседание назначили на 6 июня.

Напомним, Сергей Чудин просит признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу из-за долга на общую сумму 1 миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек. Мирно договориться у них не вышло.


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