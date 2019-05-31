Дело о банкротстве рязанского депутата Госдумы вновь перенесли

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В Рязанском арбитражном суде вновь перенесли дело о банкротстве депутата Госдумы Александра Шерина. Заседание прошло в пятницу, 31 мая.
Сторона Шерина заявила, что ей нужно время, чтобы собрать деньги для погашения долга и решить проблемы со «Сбербанком», которому политик должен около девяти с половиной миллионов рублей.
Отметим, что сам депутат и истец Сергей Чудин на заседании отсутствовали. Кроме того, одна из адвокатов отметила, что Чудин все это время «избегал всяческих контактов и не желает договариваться до сих пор». Представитель Чудина настоял на рассмотрении дела в судебном порядке.
Следующее судебное заседание назначили на 6 июня.
Напомним, Сергей Чудин
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