Рязанское УРТ выплатит долг за автоколонну

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Рязанское УРТ выплатит долг за автобусы «Автоколонны 1310». Вопрос о переуступке договора лизинга на покупку новой техники депутаты рассмотрели на комитете гордумы в четверг, 30 мая.
Ранее автоколонна приобрела 10 автобусов и выплачивала ежемесячно часть суммы. После вступления в стадию банкротства предприятие перестало отдавать деньги за лизинг.
Как отметил и.о. начальника управления транспорта Сергей Рогов, если по договору не начнут расплачиваться, город может потерять 10 автобусов и уже выплаченные 44 млн рублей.
В настоящее время осталось выплатить 55,7 млн рублей.
Окончательное решение по передаче договора примут на заседании гордумы.
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