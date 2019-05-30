Рязанка вместе с собутыльником украла у соседа телевизор и продала за пару бутылок водки

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Фото: Pixabay.com
Жительница Спасск-Рязанского вместе с собутыльником украла у соседа телевизор и продала за пару бутылок водки. Об этом
После застолья 38-летняя женщина уговорила приятеля взломать замок и зайти в дом соседа, назвав ее своим родственником. Они забрали телевизор и обменяли его на спиртное.
Злоумышленницу неоднократно судили за кражи. На нее завели уголовное дело по части 3 статьи158 УК. Рязанке грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас она находится под стражей.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.