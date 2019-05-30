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13:55, 30 мая 2019 219

Продукция Рязанского приборного завода поможет врачам общей практики

Продукция Рязанского приборного завода поможет врачам общей практики

В рамках второго Международного форума врачей общей практики в Нижнем Новгороде АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ») представит офтальмологическое оборудование для семейных врачей.

На выставке медицинского оборудования, которая пройдет в рамках форума, предприятие покажет изделия, серийно выпускаемые под торговой маркой diathera. Это серия приборов для измерения внутриглазного давления (индикаторы ИГД-02 и ИГД-03, тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03) и магнитотерапевтические аппараты АМТО для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Современные портативные аппарты АМТО предназначены для лечения широкого спектра заболеваний глаз. Их особенность состоит в комплексном воздействии специально подобранного импульсного магнитного поля не только на глазное яблоко, но и на прилегающие зоны головы, что обеспечивает ярко выраженный терапевтический эффект.

Приборы для измерения внутриглазного давления помогают на ранней стадии выявить опасное глазное заболевание — глаукому, приводящую к слепоте. В случае увеличения ВГД нарушается кровоснабжение зрительного нерва, что ведет к потере зрения.

ИГД-03 включается одной кнопкой, а измерение проходит через веко — быстро, безболезненно, без риска инфицирования пациента.

Пациент может и в домашних условиях проводить измерения и вести «Дневник контроля», что позволяет врачу оценивать эффективность назначенного лечения.

На форуме специалисты предприятия проведут мастер-классы по новой транспальпебральной методике измерения ВГД.

В настоящее время в России активно развивается сегмент рынка «семейная медицина». АО «ГРПЗ» связывает сотрудничество с Российской Ассоциацией врачей общей практики (семейных врачей) и кафедрами семейной медицины образовательных учреждений в различных регионов России.

В результате совместной работы траспальпебральные тонометры включили в стандарт оснащения врачей общей практики России. В 2017 и 2018 годах предприятие поставило большую партию приборов ВГД для оснащения кабинетов врачей общей практики города Москвы и Белгородской области.

В рамках форума планируется проведение переговоров по вопросам оснащения лечебно-профилактических учреждений офтальмологическими приборами производства АО «ГРПЗ» и по включению сведений о транспальпебральной тонометрии в учебные процессы образовательных учреждений по подготовке врачей общей практики.


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