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15:38, 30 мая 2019 182
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После восьми лет ожидания собственники тамбовского долгостроя получили ключи

После восьми лет ожидания собственники тамбовского долгостроя получили ключи

Собственники многоэтажки на улице Сенько в Тамбове получили ключи от квартир после почти восьми лет ожидания. Об этом передает ТАСС со ссылкой на администрацию Тамбовской области.

В достройку дома вложили 120 млн рублей.

Строительство жилого дома на 48 квартир начали в октябре 2011 года. Застройщиком была фирма «Юкон», в отношении которой в 2014 году по решению арбитражного суда ввели конкурсное производство.

С сентября 2015 года работы на объекте приостановили. Его удалось возобновить только в июле 2017 года. 120 млн рублей на достройку выделили от реализации свободных в объекте помещений, взносов членов жилищно-строительного кооператива, созданного собственниками, а также от средств компании ООО «АИЖК Строй».

«Подвод инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории выполнила администрация города Тамбова», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что ключи жителям дома вручил губернатор Александр Никитин.

Фото Tamlife.ru


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