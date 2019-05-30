После восьми лет ожидания собственники тамбовского долгостроя получили ключи

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Собственники многоэтажки на улице Сенько в Тамбове получили ключи от квартир после почти восьми лет ожидания. Об этом передает
В достройку дома вложили 120 млн рублей.
Строительство жилого дома на 48 квартир начали в октябре 2011 года. Застройщиком была фирма «Юкон», в отношении которой в 2014 году по решению арбитражного суда ввели конкурсное производство.
С сентября 2015 года работы на объекте приостановили. Его удалось возобновить только в июле 2017 года. 120 млн рублей на достройку выделили от реализации свободных в объекте помещений, взносов членов жилищно-строительного кооператива, созданного собственниками, а также от средств компании ООО «АИЖК Строй».
«Подвод инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории выполнила администрация города Тамбова», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что ключи жителям дома вручил губернатор Александр Никитин.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.