В Рязани появится еще одна «Пятерочка»

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В четверг, 30 мая, на публичных слушаниях обсудили проект планировки застроенной территории в границах улиц Добролюбова, Дорожной, 1-го и 2-го Лесного проезда в поселке Мирный по обращению ООО «Новый район».
На слушаниях зарегистрировался один человек.
По словам докладчика Валентина Рыбака, на сегодняшний день участок захламлен, территория входит в границы санитарно-защитной зоны трассы М5, где строить запрещено. Однако на магазины такого запрета нет.
На территории планируется строительство магазина торговой площадью 349 квадратных метров. Кроме того, на участке хотят возвести новую трансформаторную подстанцию, обустроить парковку на 61 машино-место и провести ливневки. На площадке располагаются два одноэтажных дома. Согласно проекту, жилые здания сносить не собираются.
Судя по плану, на участке хотят построить «Пятерочку».
Напомним, ранее на этой территории
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.