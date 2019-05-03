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21:40, 3 мая 2019 546
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Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова

Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова

Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова. Соответствующая информация появилась в группе «ВКонтакте».

Отмечается, что работы ведутся без выходных. На будущем мосту через реку Сасовка сделали две береговые опоры, продолжается монтаж средней опоры, ее основание находится на глубине минус три метра.

На седьмой опоре будущего путепровода через железную дорогу смонтировали четыре стойки. Также продолжается отсыпка песком дорожного полотна.

Протяженность дороги составит 3,87 километров.

Напомним, объездную дорогу начали строить более 10 лет назад. Ранее ее планировали закончить в 2013 году.

Любимов заявил, что строительство закончится до 2020 года.


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