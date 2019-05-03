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Рязанский минтранс рассказал о строительстве обхода вокруг Сасова. Соответствующая информация появилась в
Отмечается, что работы ведутся без выходных. На будущем мосту через реку Сасовка сделали две береговые опоры, продолжается монтаж средней опоры, ее основание находится на глубине минус три метра.
На седьмой опоре будущего путепровода через железную дорогу смонтировали четыре стойки. Также продолжается отсыпка песком дорожного полотна.
Протяженность дороги составит 3,87 километров.
Напомним, объездную дорогу
Любимов
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