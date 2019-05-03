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Потепление придет в Рязань в начале рабочей недели. Прогноз погоды опубликовали на
В понедельник, 6 мая, ожидается до +26 градусов. В этот день возможны осадки.
В ночь на вторник, 7 мая, столбики термометров опустятся до +12.
Ночью в среду до +13 градусов, дождь. Днем +25.
В четверг, 9 мая, синоптики пообещали дождь. Температура воздуха составит 24 градуса.
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