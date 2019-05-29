В России предложили ввести «отцовский капитал»

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Фото: Pixabay.com
В России предложили ввести понятие «отцовский капитал». Как
Выплаты многодетным отцам будут сопоставимы с маткапиталом, то есть составят 453 тысячи рублей. При этом «отцовский капитал» не исключает выплату материнского.
Проект планируют начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма. На его реализацию в течение пяти лет потребуется более триллиона рублей.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.