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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Чебоксарах выпускница умерла на ЕГЭ по математике. Об этом в среду, 29 мая,
В ведомстве отметили, что по внешнему виду девушки, инвалида с детства, было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медики и организаторы экзамена «настоятельно рекомендовали» девушке отказаться от участия в экзамене, однако она, будучи совершеннолетней, решила сдать ЕГЭ.
Через час девушка вышла, в коридоре ей стало плохо. Медики не смогли спасти ее.
«Минобразования Чувашии выражает соболезнование родным и близким и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.