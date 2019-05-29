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Фото: Pixabay.com
На преподавателя липецкого вуза завели дело за взятку. Об этом в среду, 29 мая,
По версии следствия, днем 27 мая доцент кафедры философии, социологии и теологии одного из вузов города получил от студентов-заочников 14 тысяч рублей за зачет по дисциплине «Культурология».
Подозреваемый признал вину и раскаялся. По части 3 статьи 290 УК («Получение взятки») ему грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что речь идет о
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.