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16:54, 29 мая 2019 141
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На преподавателя липецкого вуза завели дело за взятку

На преподавателя липецкого вуза завели дело за взятку

Фото: Pixabay.com

На преподавателя липецкого вуза завели дело за взятку. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, днем 27 мая доцент кафедры философии, социологии и теологии одного из вузов города получил от студентов-заочников 14 тысяч рублей за зачет по дисциплине «Культурология».

Подозреваемый признал вину и раскаялся. По части 3 статьи 290 УК («Получение взятки») ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что речь идет о преподавателе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.


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