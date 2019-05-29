Липчанин на мопеде погиб после столкновения с «Фольксвагеном»

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Житель Липецкой области на мопеде погиб после столкновения с Volkswagen. Об этом
Авария произошла в Грязях в среду, 29 мая, в 8:30. На улице 30 лет Победы 59-летний мужчина на мопеде нарушил очередность проезда и врезался в машину.
Мотоциклист был без шлема. От травм он скончался в больнице.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.