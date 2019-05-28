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14:15, 28 мая 2019 145
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За выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн молока

За выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн молока

За выходные, с 25 по 26 мая, на рязанских ярмарках продали 15 тонн молока. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 25 апреля, торговали 208 производителей на 320 местах.

Всего продали 8,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока, 7 тонн хлеба, 0,3 тонны живой рыбы, 3,4 тонны картофеля, 2,7 тонны овощей, 0,58 тонн яблок и груш, 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 1 июня, на следующих площадках: Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

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