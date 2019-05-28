За начало года Рязанская область заработала больше 15 миллиардов рублей

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За начало 2019 года Рязанская область заработала больше 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил
По словам Николая Любимова, региону по многим показателям удалось добиться положительного результата. Так, за 4 месяца текущего года в консолидированный бюджет поступило более 15 миллиардов рублей, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава региона отметил, что правительством и органами местного самоуправления проводится работа над ростом доходов.
«Много сделано в части оптимизации невостребованных налоговых льгот. Это принесло в прошлом году бюджету региона дополнительно около 85 миллионов рублей, а в 2019 году он должен пополниться на более чем 250 миллионов», — сказал Николай Любимов.
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