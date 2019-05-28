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16:57, 28 мая 2019 364
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За начало года Рязанская область заработала больше 15 миллиардов рублей

За начало года Рязанская область заработала больше 15 миллиардов рублей

За начало 2019 года Рязанская область заработала больше 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам Николая Любимова, региону по многим показателям удалось добиться положительного результата. Так, за 4 месяца текущего года в консолидированный бюджет поступило более 15 миллиардов рублей, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава региона отметил, что правительством и органами местного самоуправления проводится работа над ростом доходов.

«Много сделано в части оптимизации невостребованных налоговых льгот. Это принесло в прошлом году бюджету региона дополнительно около 85 миллионов рублей, а в 2019 году он должен пополниться на более чем 250 миллионов», — сказал Николай Любимов.


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