Рязанская прокуратура нашла серьезные нарушения в одной из крупных региональных компаний

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Рязанская прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в ООО «Малинки». Об этом написал
По трудовому кодексу работодатель обязан в полном объеме выплачивать сотрудникам зарплату по частям не реже чем каждые полмесяца.
Однако, проверка показала, что сотрудникам предприятия заработная плата выплачивается один раз в месяц.
Прокурор внес представление, которое находится на стадии рассмотрении.
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