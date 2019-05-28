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Вечером во вторник, 28 мая, рязанцев предупредили о грозах. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, на территории области местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, возможен град.
Явления сохранятся до конца суток 28 мая.
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