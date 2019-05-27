В Тамбовской области столкнулись легковушка и кроссовер, есть пострадавшие

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В Тамбовской области столкнулись легковушка и кроссовер. Об этом сообщил
ДТП произошло в воскресенье, 26 мая, в 17:15. На 20 километре автодороги Р-22 «Каспий» водитель автомобиля KIA RIO, женщина 1990 года рождения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Patrol под управлением мужчины 1976 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля KIA RIO и его пассажир, женщина 1991 года рождения, получили телесные повреждения и их доставили в медицинское учреждение.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.