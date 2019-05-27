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В Калужской области иностранец убил девушку, с которой познакомился на сайте интимных услуг. Об этом сообщил
В пятницу, 24 мая, в квартире одного из домов в Обнинске обнаружили тело 32-летней женщины с колото-резаными ранами.
По данным следствия, погибшая приехала из другого региона, в Обнинске квартиру снимала. По отпечаткам пальцев, найденным в квартире, нашли ранее судимого 43-летнего гражданина Молдавии. Мужчину задержали.
На допросе задержанный пояснил, что 23 мая вечером познакомился с потерпевшей через сайт интимных услуг, по договоренности с женщиной приехал в квартиру, где она проживала. Когда женщина заговорила об оплате, подозреваемый напал на нее и убил. После этого мужчина покинул квартиру, забрав украшения и цифровую технику потерпевшей.
Расследование дела продолжается.
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