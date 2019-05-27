Умер бывший гендиректор Приборного завода и почетный гражданин Рязани Александр Червяков

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В воскресенье, 26 мая, на 88-м году жизни умер бывший генеральный директор Рязанского приборного завода Александр Червяков.
Он работал на предприятии с 1959 по 2013 год, более 20 лет возглавлял завод.
За большой вклад в социально-экономическое развитие региона Червякову присвоены звания: «Почетный гражданин Рязанской области», «Почетный гражданин Рязани», «Почетный гражданин Касимова».
Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, удостоен многочисленных государственных и общественных наград, избирался депутатом областной думы.
Руководство, трудовой коллектив и профсоюзный комитет АО «ГРПЗ» скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 28 мая в 11:00 по адресу: Первомайский проспект, 17 (спортивный комплекс АО «ГРПЗ»).
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.