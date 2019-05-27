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Рязанская область оказалась в середине рейтинга по социальной ориентированности бюджетов. Итоги исследования опубликовало РИА
Социальные расходы на каждого жителя региона в прошлом году составили 41 170 рублей. Для сравнения, в занявшей первое место Москве, эта цифра вдвое больше — 84 450 рублей.
В итоговом рейтинге среди всех регионов страны, Рязанская область заняла 44 место.
Доля социальных расходов в бюджетах региона составила 67,1%.
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