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16:33, 27 мая 2019 212
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Рязанка пойдет под суд за сокрытие от налоговой миллиона рублей

Рязанка пойдет под суд за сокрытие от налоговой миллиона рублей

Рязанка пойдет под суд за сокрытие от налоговой миллиона рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2017 года рязанка, являясь индивидуальным предпринимателем, в соответствии с договором оказала сторонней организации транспортные услуги на сумму более шести миллионов рублей.

Она не представила в налоговый орган декларацию и не оплатила с указанной суммы НДС в размере более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УМВД России по Рязанской области. Расследование уголовного дела продолжается.


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