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Рязанка пойдет под суд за сокрытие от налоговой миллиона рублей. Об этом сообщил
По данным следствия, в период с октября по декабрь 2017 года рязанка, являясь индивидуальным предпринимателем, в соответствии с договором оказала сторонней организации транспортные услуги на сумму более шести миллионов рублей.
Она не представила в налоговый орган декларацию и не оплатила с указанной суммы НДС в размере более 900 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УМВД России по Рязанской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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