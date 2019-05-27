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11:39, 27 мая 2019 86
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Под Тамбовом автомобилист сбил 14-летнего велосипедиста

Под Тамбовом автомобилист сбил 14-летнего велосипедиста

Под Тамбовом автомобилист сбил 14-летнего велосипедиста. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В воскресенье, 26 мая, в 12:15 на улице Социалистической в районе дома № 42 города Тамбова водитель Volkswagen Passat, мужчина 1981 года рождения, сбил четырнадцатилетнего велосипедиста, который выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую детскую областную больницу.


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