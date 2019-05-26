В Рязани отметят 70-летний юбилей Евгения Каширина

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В Рязани отметят 70-летний юбилей городского фотолетописца и почетного гражданина Евгения Каширина, сообщили организаторы.
В пятницу, 31 мая, в 14:00 на площадке Выставочного зала начнется церемония открытия выставки работ Каширина из архивов областных и муниципальных учреждений культуры. В рамках мероприятия презентуют
В 18:00 в «Фотодоме» состоится показ авторской ленты Галины Воропаевой «Инопланетянин» о феномене Каширина, снятой ГТРК «ОКА» в 2016 году.
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