В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

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В воскресенье, 26 мая, вступил в силу приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, пишет
Согласно новым требованиям, теперь сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума пенсионера, а после этого индексируется.
До сегодняшнего дня пенсии сначала индексировалась, а уже потом назначалась социальная доплата к пенсии, если она не дотягивала до прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, на руки пенсионер получал до и после индексации одну и туже сумму.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.